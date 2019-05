Marinha avisa para ameaças nos oceanos

O Chefe do Estado-Maior da Armada, almirante Mendes Calado, destacou esta sexta-feira que 90% do comércio mundial e 99% das comunicações (cabos submarinos) usam o mar, potenciando o terrorismo marítimo, proliferação de armas, tráfico, imigração ilegal, disputa por recursos e pirataria.O CEMA fez o alerta no fórum que reuniu este sábado, em Lisboa, chefes de 27 marinhas europeias, NATO e União Europeia - que só acontece em Portugal a cada 26 anos. Centrou-se no uso de meios não tripulados (aéreos e submarinos), que Mendes Calado defende terem mudado "dramaticamente" as operações navais.O ministro da Defesa, João Gomes Cravinho submeteu à NATO uma candidatura para criar "centro de excelência" com base no trabalho do Instituto Hidrográfico.