Marinha coordena resgate de doente a sete quilómetros de Ponta Delgada

A Marinha, em articulação com o Centro de Orientação de Doentes Urgentes - Marítimos (CODU-MAR), coordenou um resgate médico, a sul de Ponta Delgada, nos Açores, de uma mulher, com "uma possivel apendicite", foi anunciado este sábado.

Segundo um comunicado da Marinha, a ação, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), foi coordenado, desde as 10h30 locais (11h30 em Lisboa) deste sábado e a mulher, de nacionalidade santa-luciense, estava a bordo do navio passageiros "PS ROTTERDAM", com bandeira holandesa, a navegar a cerca de 4 milhas náuticas, o equivalente a cerca de 7 quilómetros, a sul de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

"A tripulante, de 34 anos, apresentava um quadro clínico de abdómen agudo, possível apendicite, tendo sido determinado resgate imediato pelo CODU-MAR", lê-se no comunicado de imprensa.

O resgate foi efetuado por uma embarcação da Autoridade Marítima Nacional, que transportou a paciente para a marina de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, ao início da tarde deste sábado.

A Marinha adianta, ainda, que a paciente foi, posteriormente, transferida para unidade hospitalar local.

Estiveram envolvidos nesta operação o MRCC Delgada, Autoridade Marítima Nacional, o CODU-MAR e o Serviço Regional de Proteção Civil dos Açores.