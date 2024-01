Marinha e Polícia Marítima apanham lancha de traficantes ao largo do Algarve

A Marinha e a Polícia Marítima apanharam e apreenderam nesta quinta-feira uma lancha de alta velocidade suspeita de estar ligada ao tráfico

de droga.



A operação decorreu a cerca de 45 milhas náuticas, o equivalente a cerca de 83 quilómetros, a sul do Algarve. A embarcação tinha a bordo "várias dezenas de bidons de combustível" e era tripulado por dois marroquinos e um espanhol, entre os 23 e os 57 anos.

Os operacionais tiveram de perseguir a lancha para a conseguirem travar. Estiveram envolvidas na operação uma embarcação de alta velocidade dos Fuzileiros e outra da Polícia Marítima, presumivelmente do Grupo de Ações Táticas. Foram ainda empenhados dois navios da Marinha.

Os três suspeitos foram identificados.

No ano de 2023, a Marinha e a Polícia Marítima apanharam, em ações conjuntas e com o apoio da Força Aérea, 90 suspeitos e apreenderam 36 embarcações de alta velocidade com cerca de 33 toneladas de haxixe proveniente do Norte de África.