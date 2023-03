Marinha escolta até Lisboa navio com carvão sob suspeitas de transportar droga

A Marinha empenhou o navio-patrulha ‘Setúbal’, que leva a bordo um pelotão de abordagem dos Fuzileiros, para escoltar um navio graneleiro com carga de carvão devido a suspeitas de transportar droga a bordo, este domingo. A bordo do navio estão cerca de 20 tripulantes.



A embarcação, apurou o CM, já atracou no cais de Alcântara, em Lisboa, onde vai ser vistoriado o carvão para procurar a droga. As buscas so vão ocorrer por volta das 8h00 de segunda-feira. O navio vai ficar sob vigilância das autoridades durante a noite. No local estão 30 elementos da Polícia Marítima e 15 agentes da Polícia Judiciária.

A intervenção dos meios da Marinha ocorreu após pedido da Polícia Judiciária. O alerta veio do MAOC - Maritime Analysis and Operations Centre, um organismo internacional de combate ao tráfico marítimo sediado em Lisboa.

Fonte dos bombeiros sapadores disse ao CM que também já recebeu um pedido para avançar para a embarcação, e colaborar em buscas no interior da mesma.



A abordagem foi feita este sábado em águas internacionais ao largo de Lisboa.