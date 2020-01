Marinha fica sem reabastecedor

O ‘Bérrio’, navio reabastecedor da Marinha portuguesa, não vai navegar mais, antecipando em 10 anos o seu previsível abate.A Armada tomou a decisão após uma inspeção ao navio ter detetado problemas ainda mais graves do que o esperado. Os custos da intervenção para um meio já condenado fizeram o almirante Mendes Calado, chefe do Estado-Maior da Armada, decidir ‘encostar’ o ‘Bérrio’ de imediato e definitivamente.O navio já não cumpria muitos requisitos para missões e para navegar na maioria dos mares (por falta de duplo casco).Agora, em necessidade ou para cumprir obrigação com a NATO, Portugal terá de se valer de meios de marinhas amigas.