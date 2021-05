Marinha interrompe curso após dois fuzileiros serem internados

A Marinha decidiu interromper o curso no qual participavam os dois fuzileiros, de 22 e 23 anos, que tiveram de ser internados após apresentarem sintomas de fadiga, “para que todos possam colaborar nas averiguações em curso e sejam obtidas de forma mais célere as respetivas conclusões”.





Os militares foram hospitalizados na quarta-feira, depois de concluírem uma marcha de 12 quilómetros, no âmbito do Curso de Aperfeiçoamento em Operações Especiais, que teve início na Comporta e final em Troia. Consistia “num percurso em zonas lodosas”. Na sexta-feira, tiveram de ser transferidos para Lisboa. Um dos jovens está internado no Hospital Curry Cabral, sendo o que inspira maiores cuidados. O outro encontra-se no Hospital das Forças Armadas. A Marinha diz estar em contacto com as famílias, disponibilizando apoio psicológico.