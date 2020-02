Marinha moderniza helicópteros e realiza primeiro voo de teste 'com sucesso'

O primeiro dos quatro helicópteros da Marinha que estão em modernização no Reino Unido realizou no dia 14 o primeiro voo de teste, "com sucesso", refere a Armada.

Os aparelhos Lynx Mk95 estão ao serviço da Marinha há 22 anos. Em 2015 atingiram a "condição de meia-vida", razão pela qual se avançou para a "modernização de alguns sistemas aviónicos e equipamentos onde se incluíram os motores". "Os cinco helicópteros estão a ser sujeitos a trabalhos de modificação estrutural decorrentes da instalação de novos motores. Na área dos aviónicos encontram-se a ser efetuados upgrades aos sistemas de ajudas e navegação, sendo introduzidos sistemas atualizados de navegação inercial", especifica a Marinha.

No âmbito das intervenções "decorrem ainda trabalhos de substituição do atual painel de instrumentos e do atual guincho de salvamento hidráulico, por um guincho elétrico de maior fiabilidade, bem como a instalação de um sistema de amortecimento de vibrações do rotor principal", é referido.

Os trabalhos realizam-se no Reino Unido por aí se localizarem as instalações da Leonardo Helicopters (fabricante exclusiva dos Lynx). Tiveram início em setembro de 2016. O ‘héli’ já em testes será o primeiro a regressar a Portugal, em data ainda a definir, mas ainda no primeiro semestre deste ano, altura em que irá para o Reino Unido o quinto aparelho – único atualmente na base de helicópteros do Montijo.