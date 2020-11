Marinha portuguesa apoia navio alvo de ataque pirata em São Tomé e Prínicipe

O navio patrulha "Zaire", da Marinha Portuguesa, deu apoio a um navio marcante que foi alvo de um ataque de piratas, na zona económica exclusiva de São Tomé e Principe. O ataque, com o rapto de 14 dos 27 tripulantes, fez um ferido grave, atingido a tiro pelos piratas.O golpe ao do navio mercante "Zhen Hua 7" ocorreu no dia 13, a 80 milhas náuticas a Noroeste da ilha de São Tomé. O "Zaire", que está desde 2018 em missão de capacitação operacional da Guarda Costeira dquele país, respondeu a um pedido de auxílio. Juntou-se a uma equipa conjunta com a fragata italiana "ITS Martinengo" e o patrulha oceânico espanhol "ESPS Tornado"."O navio português acompanhou a situação junto do navio mercante, enquanto a fragata italiana prestou assistência ao tripulante ferido e procedeu à evacuação do mesmo para o Hospital. Quando os navios chegaram ao local, os 14 tripulantes raptados já se encontravam em parte incerta", explica o Estado-General das Forças Armadas.Com os 14 chineses em parte incerta, sobe para 110 o número de tripulantes raptados este ano no Golfo da Guiné, de acordo com fontes internacionais"O navio português, atualmente operado por uma guarnição mista, constituída por militares portugueses e santomenses, prossegue a sua missão de Capacitação da Guarda Costeira de São Tomé e Príncipe, ilustrando a importância da cooperação bilateral entre estes dois países lusófonos, contribuindo, através de um esforço conjunto, para a segurança na região", afirma o EMGFA.