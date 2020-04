Marinha Portuguesa realiza ação de descontaminação em Centro de Apoio Social de Oeiras

A Marinha realizou este sábado a descontaminação de um piso do Centro de Apoio Social de Oeiras, pertencente ao Instituto de Ação Social das Forças Armadas.Na ação de descontaminação foram empenhadas cinco equipas, num total de 30 militares envolvidos. As equipas foram coordenadas por três elementos do Grupo de Controlo de Infeção da Marinha.No edifício do Centro de Apoio Social onde foi realizada a ação estão alojados 148 residentes.As equipas da Marinha procederam de acordo com as normas de Direção Geral de Saúde utilizando o protocolo de higienização das superfícies seguido de descontaminação ambiental.