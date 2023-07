Marinha Portuguesa resgata três jovens que estavam à deriva num insuflável em Cascais

A Marinha Portuguesa resgatou, na tarde desta segunda-feira, três rapazes que estavam à deriva num insuflável em frente à praia das Moitas, em Cascais. Dois jovens têm 15 anos e o outro tem 16.O insuflável estava a afastar-se da terra de forma "descontrolada". Segundo comunicado da Marinha Portuguesa, a "embarcação pneumática" já se encontrava a cerca de 1850 metros de terra e "face ao estado do vento no local, esta iria permanecer em constante afastamento para sul".O insuflável foi encaminhado pelo Capitão do Porto de Cascais para a marinha local.Quando chegaram a terra, os três jovens receberam assistência dos Bombeiros Voluntários do Estoril, não tendo sido necessário cuidado hospitalar.