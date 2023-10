Marinha Portuguesa retira homem de 79 anos de cruzeiro para assistência médica urgente

A Marinha Portuguesa retirou, esta terça-feira, um homem, de 79 anos, de um navio cruzeiro que estava a cerca de 30 milhas (56 quilómetros) a sudeste de Faro, para assistência médica urgente.De acordo com o comunicado da autoridade, o navio cruzeiro de bandeira do Panamá, contactou o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa através de uma chamada telefónica, às 19h43, para pedir ajuda "com o relato de um passageiro que apresentava um problema na circulação sanguínea em uma das pernas."O Centro de Orientação de Doentes Urgentes Mar (CODU Mar) avaliou o estado do homem de nacionalidade argentina e considerou a situação como um resgate médico urgente.Dada a urgência da situação, a Marinha Portuguesa contou com o auxílio da Capitania do Porto de Olhão, que acionou a lancha do ISN SR-37, "que se dirigiu ao navio e efetuou o desembarque do passageiro."Na nota, a Marinha afirma ainda que a lancha atracou na Estação Salva Vidas de Olhão às 22h58, e que a vítima foi transportada para o hospital.