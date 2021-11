37 migrantes do Norte de África salvos pela Marinha ao largo do Algarve

A Marinha resgatou esta quinta-feira 37 homens de uma embarcação que navegava em águas internacionais, a sul do Algarve, estando agora a transportá-los para Portimão, disse à Lusa o comandante da Zona Marítima do Sul.



A embarcação foi detetada a 88 quilómetros, em linha reta, da linha de costa entre Vila Real de Santo António e Tavira, ao final da tarde de quarta-feira.

A tripulação da embarcação reportou ao Centro de Salvamento Marítimo de Lisboa que as pessoas a bordo estavam em condições muito precárias, com clara sobrelotação da embarcação em que se encontravam. De imediato foram mobilizados meios da Marinha, que colocaram todos os migrantes a bordo da corveta.

Segundo apurou o CM, todos as pessoas resgatadas são do sexo masculino. Um dos homens poderá ter um pé fraturado.

Os 37 migrantes, alegadamente oriundos do Norte de África, vão ser instalados no Ponto de Apoio Naval – Cais da Marinha, em Portimão, onde será assegurada a realização dos testes à Covid-19 e garantida a assistência humanitária, em particular as necessidades básicas de alimentação e assistência médica.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), a Unidade de Controlo Costeiro da Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública estão a desenvolver conjuntamente todos os procedimentos previstos nestas situações, em articulação com a Autoridade Nacional de Proteção Civil.

Posteriormente, serão promovidas pelo SEF todas as diligências necessárias para avaliação da situação e promoção das medidas adequadas ao caso.

Em comunicado, a Marinha adiantou que os homens navegavam numa embarcação de madeira com sete metros e que o navio da Marinha com os tripulantes resgatados se dirige "agora para o Ponto de Apoio Naval de Portimão, onde se prevê que chegue durante esta tarde".

A costa algarvia tem recebido nos últimos dois anos vários desembarques ilegais de migrantes marroquinos.