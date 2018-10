Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marinha protege rebocador contra piratas

Patrulha acompanha barco português na Costa do Marfim.

Por Sérgio A. Vitorino | 10:01

A Marinha protegeu um rebocador português que estava em operação no porto de Abidjan, Costa do Marfim, em pleno Golfo da Guiné, zona onde têm sido recorrentes os ataques de piratas.



Segundo fontes militares, o navio-patrulha ‘Zaire’ foi enviado de São Tomé e Príncipe, onde tem estado em missão de capacitação da guarda costeira local, precisamente contra a pirataria, para Abidjan, ao encontro do rebocador ‘Monte da Luz’, de bandeira e tripulação portuguesa.



"Fizemos um acompanhamento próximo porque poderia ficar especialmente vulnerável aos riscos de pirataria e roubo armado que assolam o Golfo da Guiné", disse fonte militar.



O acompanhamento realizou-se "até uma distância onde os ataques de pirataria são pouco prováveis."