Marinha quer mais seis navios de patrulha

Visam substituir corvetas com 45 anos. Sem os mesmos ficará em causa "a eficácia do cumprimento da missão".

Por S.A.V. | 08:36

O chefe do Estado-Maior da Armada, almirante Mendes Calado, pediu ontem ao Governo, no Dia da Marinha, a "continuidade" do programa de construção "dos seis navios de patrulha oceânicos em falta". Visam substituir corvetas com 45 anos. Sem os patrulhas ficará em causa "a eficácia do cumprimento da missão".



Destacou, em Peniche, ainda o desafio "de melhorar a capacidade de recrutamento e retenção" até ao preenchimento dos efetivos máximos autorizados, de forma que permita "articular a atividade profissional e a vida familiar".