A Marinha quer montar uma rede de cinco bases navais - Lisboa, Viana do Castelo e Portimão (no continente), Funchal e Praia da Vitória (na Madeira e Açores, respetivamente) - para “uma maior dispersão geográfica” que resultaria em “inerentes vantagens ao nível operacional e do recrutamento”, adianta ao Correio da Manhã fonte oficial do ramo.









