Marinha resgata homem de 78 anos ao largo do Cabo de São Vicente

A Marinha coordenou, este sábado, uma operação de busca e salvamento de um homem, de 78 anos, que apresentava sintomas de enfarte do miocárdio, que seguia num navio de bandeira italiana, ao largo do Cabo de S. Viente, em Sagres.O alerta foi dado às 14h45.Segundo o comunicado da Marinha, "com o parecer médico de resgate urgente, o MRCC Lisboa empenhou uma aeronave EH-101, da Força Aérea Portuguesa, para efetuar o resgate do passageiro e o seu posterior transporte até ao Aeroporto de Faro, onde aterrou pelas 19 horas. O homem foi transportado por ambulância para Unidade Hospitalar".