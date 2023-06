Marinha resgata homem que se sentiu mal a bordo de um navio em Lisboa

A Marinha Portuguesa coordenou, este sábado, o resgate médico de um homem, de 65 anos, que começou a sentir uma forte dor abdominal a bordo de um barco que navegava a cerca de 110 quilómetros de Lisboa.

"O navio, com pavilhão dos Estados Unidos da América, efetuou um pedido de auxílio por via telefone, pelas 12h27, relatando que possuía um elemento da tripulação com forte dor abdominal, vómitos e historial médico", pode ler-se no comunicado da Marinha.

O navio dirigiu-se para Cascais, onde foi possível proceder ao resgate do idoso, de nacionalidade americana. Foi empenhada uma embarcação da Estação Salva- Vidas, que efetuou o desembarque do homem para a Marina de Cascais.

O indivíduo foi posteriormente transportado para o hospital.