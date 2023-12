Marinha resgata três homens em embarcação a dois quilómetros da costa na Póvoa de Varzim

Três homens a bordo de uma embarcação de pesca foram resgatados este domingo pela Marinha Portuguesa, através do Centro de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa.



A embarcação estava à deriva a cerca de dois quilómetros a oeste da Praia de Santo André, na Póvoa de Varzim e teve uma avaria no motor, podendo encalhar junto à costa.

Para a operação foram acionados os capitães dos portos de Viana do Castelo e da Póvoa de Varzim e uma embarcação do Instituto de Socorros a Náufragos para efetuar o reboque da embarcação para o porto de Viana do Castelo.