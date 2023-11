Marinha resgatou 376 pessoas em ações de busca e salvamento até outubro

A Marinha Portuguesa resgatou 376 pessoas em ações de busca e salvamento marítimo desde o início do ano até outubro, segundo o balanço feito esta quarta-feira, que dá conta de 14 pessoas salvas apenas no mês passado.

"Durante o mês de outubro registaram-se 36 ações de busca e salvamento e foram salvas 14 pessoas", refere a Marinha em comunicado, acrescentando que, desde o início do ano, realizaram-se 353 ações de busca e salvamento, "das quais resultaram 376 pessoas salvas".

No balanço referente ao mês de outubro, a Marinha dá conta de 22 incidentes em que foram salvas oito pessoas na área correspondente ao Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo (MRCC) de Lisboa.

Na área de responsabilidade do MRCC de Ponta Delgada foram coordenadas 12 ações de busca e salvamento, tendo sido resgatadas cinco pessoas e no subcentro do Funchal foi resgatada uma pessoa numa das duas ações realizadas.

A Marinha sublinha o contributo, para o sucesso do sistema de busca e salvamento, da Autoridade Marítima Nacional, da Força Aérea Portuguesa e outros recursos e meios pertencentes à Estrutura Auxiliar do Sistema Nacional de Busca e Salvamento.

"Realça-se ainda o apoio prestado pelos navios e embarcações nas ações de busca e salvamento, que se desviam das suas rotas comerciais para prestarem o auxílio necessário, sempre coordenados pelos Centros Nacionais - MRCC Lisboa e MRCC Delgada", acrescenta o comunicado.