Marinha salva velejador solitário da morte em alto mar

Um velejador solitário polaco, de 55 anos, ficou ferido em consequência do mau tempo que o levou a cair ao mar, foi resgatado a 240 km a oeste de Aveiro, anunciou a Marinha.

De acordo com a mesma fonte, o pedido de socorro chegou às 17h13 de terça-feira, através do sistema de posicionamento do veleiro ‘ELBLAG’, de cinco metros de comprimento. O homem caiu ao mar na madrugada do dia 17, "sofrendo um traumatismo no peito e costas". "Conseguiu subir a bordo do veleiro, mas as dificuldades em respirar não permitiram que conseguisse prosseguir a sua viagem, pedindo apoio cerca de vinte horas após este incidente", refere a Marinha.

O navio patrulha oceânico Sines, da Armada, alcançou esta quarta-feira, às 07h10, o veleiro e fez o resgate da vítima, "depois de ter navegado em condições de mar muito adversas". Inicialmente, os militares da Marinha não sabiam se a vítima ainda estava a bordo. Fez várias chamadas rádio mas o velejador apenas respondeu após vários apitos da sereia. "Deu sinal de vida e pediu para ser resgatado por não se encontrar fisicamente capaz de governar a pequena embarcação face às condições de vento e de mar (20 nós de vento e uma ondulação de seis metros)", descreve a Marinha.

A Marinha acrescenta que teve de encostar o patrulha de 83 metros ao veleiro de 5 metros à deriva, "tendo sido realizadas três tentativas". "Às 10h00 [desta quarta-feira], o velejador foi resgatado da situação difícil em que se encontrava, tendo sido recolhido a bordo do NRP Sines e prontamente assistido pela equipa de saúde, estabilizado na enfermaria do navio e iniciados os procedimentos de evacuação para uma unidade hospitalar", é explicado.

Pelas 15h30, a vítima encontrava-se a bordo do NRP Sines a receber assistência médica. O navio está a navegar rumo à Base Naval de Lisboa, onde está previsto atracar ao final da tarde. A vítima será posteriormente encaminhada para unidade hospitalar.

O Sines é comandado pelo capitão-de-fragata Ricardo Alves Teixeira e tem uma guarnição de 36 militares.