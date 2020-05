Marinha sensibiliza pescadores sobre a Covid-19

A Marinha realizou quarta-feira, no auditório dos Bombeiros Municipais, uma ação de sensibilização em boas práticas higieno-sanitárias junto de cerca de 40 mestres e contra-mestres da comunidade piscatória de Peniche.

"Esta ação teve como objetivo sensibilizar estes profissionais sobre as medidas preventivas da propagação por COVID-19, incluindo o uso correto do Equipamento de Proteção Individual e a implementação de planos de higienização a bordo das embarcações", referem as Forças Armadas.

A ação foi acompanhada pelo ministro do Mar, Ricardo Serrão Marques, o secretário de Estado da Saúde, António Sales, o secretário de Estado das Pescas, José Apolinário, e o Chefe do Estado-Maior do Comando Conjunto para as Operações Militares, Tenente-general Paulino Serronha.

Durante as próximas semanas, a Marinha vai realizar mais 27 ações de sensibilização em 18 portos de pesca, dirigidas à comunidade piscatória.