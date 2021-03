A Marinha abriu as portas às mulheres há 29 anos, contando atualmente com 881 militares do sexo feminino, ou seja, 11% do total.Até agora, 20 chegaram a cargos de comando a bordo.Só na Zona Marítima do Sul existem três lanchas de fiscalização lideradas por mulheres. "É igual um navio ser comandado por uma mulher ou um homem. Não se sente qualquer distinção", garante ao CM a segundo-tenente Catarina Aresta, comandante da lancha ‘Sagitário’.