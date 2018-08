Marinha vai afundar corveta nas águas da Madeira

Navio de guerra “Afonso Cerqueira” terminou período de vida e vai servir o mergulho amador.

A Marinha está a planear o afundamento controlado da corveta Afonso Cerqueira já no próximo dia 4 de Setembro nas águas da Madeira. Findo o seu tempo de vida o navio vai servir agora de suporte à vida marinha e potenciará o mergulho recreativo.



A operação vai realizar-se no Parque Marinho do Cabo Girão, naquela região autónoma e a Capitania do Porto do Funchal prevê iniciar os preparativos dois dias antes, altura em que o navio de guerra será rebocado para a zona de afundamento.



O capitão do Porto do Funchal, Paulo Jorge da Silva Ribeiro, refere em comunicado que "imediatamente após o afundamento serão efetuados mergulhos, por uma Equipa de Mergulhadores Sapadores da Marinha, para verificação das condições de segurança".



Depois desta verificação "serão efetuados trabalhos subaquáticos (…) para a operacionalização do recife artificial". Dada a particularidade desta operação "será estabelecido um dispositivo de segurança no mar e em terra, devendo toda a navegação e população cumprir as medidas de segurança impostas", sublinha o comunicado.