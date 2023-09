A Marinha vai transformar uma lancha de fiscalização de 27 metros num veículo autónomo, controlável à distância. Foi publicado na quarta-feira em ‘Diário da República’ o despacho a passar a NRP ‘Argos’ ao estado de “desarmamento para abate”, tendo em vista a “utilização experimental do casco no âmbito de projetos de inovação”.A ‘Argos’, em fibra, foi construída no Alfeite em 1991. A classe tem outras quatro lanchas, todas ao serviço. Tem 27 metros, dois motores de 3700 cavalos capazes de uma velocidade máxima de 26 nós (50 km/h).