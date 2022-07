Mário Ferreira pede ao Ministério Público para ser constituído arguido

Veja a carta em que Mário Ferreira pede ao MP para ser constituído arguido





As buscas desta quarta-feira foram conduzidas pela Autoridade Tributária e pelo DCIAP. EM causa estarão indícios de fraude fiscal qualificada no negócio da compra e venda do navio Atlântida. A venda da embarcação foi feita em setembro de 2014, pelos Estaleiros Navais de Viana do Castelo, por mais de oito milhões e em 2015. A mesma embarcação foi depois vendida, pela empresa de Márioa Ferreira sediada em Malta (um paraíso fiscal), por 17 milhões, a uma empresa norueguesa. Os Estaleiros Navais de Viana do Castelo inicialmente haviam atribuido ao Atlântida, em 2012, um valor de 29 milhões de euros.

O empresário Mário Ferreira, cujas empresas em Porto, Malta e Madeira, foram alvo de buscas esta quarta-feira, pediu ao Ministério Público para ser constituído arguido, apurou o CM.Mário Ferreira divulgou a carta enviada ao Ministério Público e justifica o pedido, dizendo que, nos últimos oito anos, nunca lhe "foi dada a oportunidade para ser ouvido no âmbito deste processo".O dono da Douro Azul volta a manifestar a "total e imediata disponibilidade para colaborar com a Justiça, no sentido de esclarecer cabalmente todos os factos que julguem convenientes".Esta manhã, o empresário tinha reagido às buscas nas suas empresas dizendo, nas redes sociais: "N