O Fisco suspeita que Mário Ferreira terá fugido ao pagamento de IRC no valor de 1,15 milhões de euros no negócio da venda do navio ‘Atlântida’, em 2015. A alegada fuga fiscal do empresário está relacionada com a venda do barco a partir de Malta, onde o regime fiscal do IRC é mais favorável, a uma empresa norueguesa.









Ver comentários