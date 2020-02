Mariscador ferido resgatado em arriba

Um homem, de 39 anos, foi esta segunda-feira resgatado pelos Bombeiros de Vila do Bispo do fundo de uma arriba com mais de 100 metros de altura, na Ponte da Telheira, na zona do cabo de S. Vicente, Sagres. A vítima sofreu uma queda quando se encontrava a mariscar e fraturou uma perna. Após ser içado para o cimo da arriba através de cordas, o homem foi levado de helicóptero para o hospital."Segundo disse um colega da vítima, eles tinha andado a apanhar perceves e estavam já de regresso. Encontravam-se numa plataforma rochosa, que fica coberta na maré cheia, quando o homem escorregou e caiu", revela aoJosé Pedro, comandante dos Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo.O alerta foi dado às 10h10. Foi mobilizada uma equipa de resgate em altura da corporação, bem como elementos do INEM, Polícia Marítima e GNR. Através de cordas, os operacionais desceram até junto da vítima, que foi estabilizada e depois içada, numa maca rígida, até ao cimo da arriba."É um percurso muito acidentado e difícil, o que obrigou a medidas apertadas para garantir a segurança do ferido e dos operacionais", explica o comandante da corporação de bombeiros. O resgate da vítima demorou cerca de quatro horas até ser concluído.O ferido foi transportado num helicóptero do INEM para o Hospital de Faro. O recurso ao meio aéreo visou minimizar o sofrimento da vítima, dado que, de outro modo, teria de ser transportado de ambulância por caminhos com buracos.