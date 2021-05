Cristiano Ronaldo corre sérios riscos de ser obrigado a demolir, nos termos da lei, a ‘marquise’ construída no terraço do prédio da Rua Castilho, nº 203, onde comprou um apartamento por 7,59 milhões de euros. O fator que mais poderá obrigar a Câmara de Lisboa a determinar a demolição da obra é o facto de a ‘marquise’ ultrapassar a altura máxima legal do edifício.