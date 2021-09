Um mês e meio depois de ter sido notificado pela Câmara de Lisboa, Cristiano Ronaldo procedeu esta terça-feira à demolição da polémica marquise que tinha mandado instalar na cobertura do luxuoso imóvel que adquiriu em fevereiro, na rua Castilho, em Lisboa.Os trabalhos começaram de manhã e pela hora do almoço já era possível ver-se o terraço como estava previsto no projeto inicial, assinado pelo arquiteto José Mateus: uma zona de estar desafogada, com uma vista privilegiada sobre Lisboa.