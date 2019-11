Marrada de um bode põe dona no hospital

Uma mulher de 55 anos deu este sábado entrada nos serviços do hospital de Pombal, com ferimentos ligeiros, após ter sido atingida por um bode que lhe deu uma marrada enquanto alimentava os animais no curral junto a sua casa, em Degolaço, no concelho de Pombal.O ataque ocorreu este sábado de manhã, pelas 10h00. A investida do animal deixou a mulher caída, com dores na zona da coluna.Já no hospital, os médicos suspeitaram de uma costela partida e a mulher seguiu para o hospital de Leiria.À chegada dos Bombeiros Voluntários de Pombal - a quem coube a responsabilidade de conduzir as ações de socorro - a mulher já tinha conseguido sair do curral, com o animal devidamente acondicionado e em segurança no cercado.