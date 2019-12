Abdesselam Tazi - o marroquino de 65 anos condenado em julho, em Lisboa, a 12 anos de prisão por financiamento de terrorismo - foi acusado pela justiça francesa de integrar uma célula ao serviço do Daesh.A cumprir prisão preventiva desde 2017 na cadeia de Monsanto, o marroquino está acusado juntamente com o compatriota Hicham Hanafi.O Ministério Público francês concordou com o homólogo luso e ligou ambos ao radicalismo islâmico.