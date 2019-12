Marroquino condenado por terrorismo pede repetição de julgamento

O Tribunal da Relação de Lisboa discute quarta-feira o recurso interposto por Abdeslam Tazi, o marroquino de 66 anos condenado a 12 anos de prisão por crimes de terrorismo e uso de documento falso com vista ao financiamento do terrorismo.Preso na cadeia de Monsanto, Tazi pede a repetição de julgamento, considerando que, em momento nenhum, "foi feita prova em tribunal dos crimes de recrutamento e financiamento para o terrorismo" por que foi condenado.Quanto à falsificação de passaporte, Tazi admite-a, mas alega tê-lo feito por ser perseguido no país de origem.