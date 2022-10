Nos dias seguintes ao homicídio de Diana, o suspeito do crime, Said Banhakeia, tentou simular um desaparecimento voluntário por parte da emigrante portuguesa no Luxemburgo. Sem conseguir falar com a filha, a mãe de Diana Santos entrou em contacto com o homem, de nacionalidade marroquina. O suspeito, de 48 anos, alegou que já não a via há vários dias, mas desvalorizou a situação.









