Mascarados roubam máquina de tabaco em cinco minutos

Assalto a restaurante em Albergaria-a-Velha aconteceu durante a madrugada.

Por Francisco Manuel | 08:41

Em menos de cinco minutos, pelas 05h00 desta segunda-feira, quatro homens com máscaras brancas a cobrirem parte dos rostos arrombaram a porta do restaurante Sobreiro, em Albergaria-a-Velha, carregaram a máquina de tabaco e fugiram depois de um vizinho ter gritado. Desde o início deste ano, são já quase 200 os assaltos a cafés e restaurantes dos distritos de Aveiro e Porto. Os donos das empresas de tabaco falam em prejuízos totais a rondar um milhão de euros. Os empresários vivem em sobressalto.



"Os ladrões chegaram em dois carros. Enquanto dois arrombaram a porta e entraram, os outros dois ficaram a vigiar. Quando o alarme tocou, o vizinho foi à janela e começou a gritar, mas eles só fugiram depois de carregarem a máquina de tabaco", contou ao CM António Jesus, responsável do restaurante na localidade de Sobreiro.



"Vivemos um momento de alguma insegurança, sem sabermos qual será o próximo estabelecimento a ser assaltado, e se, por acaso, alguém possa estar no interior e qual será reação dos assaltantes", acrescentou o empresário. "Há falta de efetivos e por isso os ladrões sentem alguma 'segurança' para efetuarem os furtos, que não têm parado", diz Ricardo Vieira, proprietário de uma empresa de distribuição de máquinas de tabaco.



"Cada assalto representa um prejuízo médio de cinco mil euros", acrescenta. Nos distritos de Aveiro e do Porto já foram detidos pelo menos três grupos de assaltantes. Apesar disso, esta vaga de furtos continua.