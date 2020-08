Massagista tenta violar turista alemã no Porto

Foi a um estabelecimento de massagens numa das ruas mais movimentadas do centro da cidade do Porto, na quinta-feira, mas o massagista que a atendeu importunou-a sexualmente. A vítima, uma turista alemã, conseguiu escapar e dirigiu-se de imediato à PSP, participando uma tentativa de violação. O caso passou já para a Polícia Judiciária (PJ) do Porto, que se encontra agora a investigar a situação.O ataque sexual aconteceu ao final da tarde de quinta-feira, enquanto a cidadã alemã recebia uma massagem. Após a turista sair do estabelecimento de massagens, dirigiu-se à Esquadra de Turismo, localizada ao lado da Câmara do Porto, mas esta já estaria fechada. Perturbada com a situação que acabara de viver, foi então às instalações da 2ª Divisão da PSP, na rua Júlio Dinis, próximas do Pavilhão Rosa Mota.Perante o caso de agressão sexual, foi encaminhada para a Divisão de Investigação Criminal da PSP, na rua dos Bragas. Foi elaborada a participação e, por se tratar de um crime de natureza sexual, o caso passou para a PJ, que já fez diligências para apurar as circunstâncias do ataque.