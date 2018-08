Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mata à facada e fica na cadeia

Ramiro Fonseca golpeou o vizinho no pescoço e no peito

Por Francisco Manuel | 09:02

Ramiro Fonseca, o homem de 73 anos que matou o vizinho José Joaquim Silva com duas facadas - uma no pescoço e outra no tórax -, em Aveiro, foi esta quinta-feira presente a juiz e ficou a aguardar julgamento atrás das grades.



O crime ocorreu na segunda-feira à noite, no prédio vizinho do Tribunal de Instrução Criminal de Aveiro, onde ontem a PJ apresentou o homicida. Logo após ser detido, Ramiro Fonseca alegou legítima defesa, mas, perante o juiz, ficou em silêncio.



As desavenças entre o homicida e a vítima já eram antigas e agravaram-se quando Ramiro acendeu o fogareiro, no domingo. O crime terá ocorrido após a companheira do suspeito se ter queixado que José Silva a agrediu. A vítima mortal estava indiciada em vários processos de violência doméstica.