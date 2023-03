Agrediu a mulher na cabeça durante dois anos, incluindo com o cabo de uma picareta, deixando-a com lesões cerebrais tão graves que a vítima acabou por morrer, em setembro de 2021, em Sintra. O homem fugiu de Portugal e foi localizado pela PJ no Reino Unido. Foi agora extraditado, ano e meio após a morte.









Ver comentários