Mata a mulher de 80 anos à facada por acreditar que esta lhe tinha mexido no telemóvel

A violenta discussão ocorreu na sala da casa que Manuel Vieira, de 84 anos, partilhava com a companheira de longa data.



O idoso ficou convencido de que Celeste Paiva tinha mexido no seu telemóvel e confrontou a vítima. Pouco depois, o homem pegou numa faca de cozinha e matou a vítima. Celeste, de 80 anos, terá sido atingida com dez facadas. Os moradores da rua Aldeia Galega, em Pedroso, Vila Nova de Gaia, foram alertados às 9h45.

