Mata a mulher em Vieira do Minho depois de a vigiar no trabalho

António Fidalgo tinha acesso à videovigilância do alojamento local. Ficou em fúria ao ver um homem que pensou ser amante de Ana Paula.

Por Nelson Rodrigues | 01:30

Com acesso, através do telemóvel, às imagens das câmaras de videovigilância do alojamento local em que a mulher trabalhava, em Salamonde, Vieira do Minho, António Fidalgo, 40 anos, testemunhou a chegada de um homem àquele espaço - e que suspeitava ser o amante de Ana Paula, de 39. Enciumado, dirigiu-se ao local, à face da EN103, e discutiu com a vítima, confrontando-a com a alegada traição. Agrediu-a e estrangulou-a na lavandaria. A mulher morreu.

António Fidalgo, condutor de autocarros, acabou por deixar o alojamento e conduziu durante 40 quilómetros até um posto da GNR de Braga, onde se entregou. Disse que tinha agredido a mulher e que a tinha deixado inanimada no chão. O arguido acabou detido pela Polícia Judiciária de Braga e foi esta sexta-feira ouvido por um juiz no tribunal de Guimarães. Voltou a repetir a versão de que recorreu à violência, mas que não assassinou a mulher. Foi encaminhado para a cadeia, depois de lhe ter sido decretada a prisão preventiva.

O casal, que tem dois filhos, de 12 e 16 anos, encontrava-se em processo de divórcio. A separação não estava a ser amigável e António Fidalgo não se entendia com a mulher em relação aos bens. Há muito tempo que o arguido estava desconfiado de que Ana Paula mantinha uma relação com um morador de Salamonde, que era presença constante no alojamento local, o qual geria. O arguido até já tinha feito um ultimato à vítima, exigindo que esta nunca mais visse o alegado amante.