Com dificuldades em movimentar-se, o homem, de 73 anos, só conseguia caminhar com recurso a uma muleta. Apesar da idade e das debilidades, dedicava-se à venda de droga, na Vila das Aves e arredores. Um dos clientes era um vizinho, de 58 anos, com o qual discutiu na tarde de 26 de janeiro deste ano. Em causa, o facto de lhe querer comprar um pacote de heroína, negócio que a vítima recusou, porque o vizinho lhe devia 30 euros, desde o Natal.









Ver comentários