Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mata a tia com o carro e leva 19 anos de cadeia

Elisa Cerqueira conduziu vítima, de 68 anos, até um local ermo e atropelou-a várias vezes. Crime ocorreu em Ponte de Lima.

Por Fátima Vilaça | 01:30

Conduziu a tia Glória Malheiro, de 68 anos, até ao monte de Santo Ovídio, em Arcozelo, Ponte de Lima. Já no local ermo, com a familiar fora do carro, acelerou na sua direção, atropelando-a. E fê-lo repetidamente. Depois, fugiu, foi lavar o automóvel, ligou a uma loja de eletrodomésticos fazendo-se passar pela vítima e, finalmente, regressou a casa. Glória Malheiro morreu no local, no passado dia 7 de março. A sobrinha, Elisa Cerqueira, de 34 anos, foi detida no dia seguinte e agora condenada pelo Tribunal de Viana do Castelo a 19 anos de cadeia.



Elisa Cerqueira nunca quis explicar porque matou a tia. Durante o julgamento, ainda revelou a intenção de "confessar tudo", mas, confrontada com as perguntas do coletivo de juízes, disse não se lembrar de nada. O tribunal acabou por condená-la por homicídio qualificado sem, contudo, determinar os motivos que levaram à morte brutal. Embora não tenha dado como provado que Elisa Cerqueira decidiu matar a tia por esta se recusar a pagar- –lhe duas máquinas de lavar e secar roupa, conforme constava da acusação, o coletivo não teve dúvidas de que a arguida levou a vítima até ao miradouro de Santo Ovídio, com a intenção de a assassinar.



Além da pena de prisão, Elisa Cerqueira tem de pagar também uma indemnização de 135 mil euros às duas irmãs da vítima, também suas tias por afinidade. Durante o julgamento no Tribunal de Viana do Castelo, o marido e pai dos dois filhos, de 13 e 4 anos, disse não ter intenção de perdoar Elisa - vai pedir o divórcio.



PORMENORES

Carro filmado

O Volkswagen Polo conduzido por Elisa Cerqueira foi captado pelas câmaras de videovigilância de um stand automóvel em Arcozelo, às 10h34, quando subiu, e novamente às 12h00, em sentido contrário.



Casal vê corpo

O corpo de Glória Malheiro foi encontrado pelas 15h00 - mais de quatro horas após o crime - por um casal de turistas. Contaram à GNR ter visto "um corpo com sangue que não se mexia".



Lesões mortais

A vítima apresentava lesões muito graves em diversas partes do corpo. A autópsia revela dezenas de fraturas e escoriações na cabeça, no tórax, braços e pernas no cadáver de Glória Malheiro.