Mata amigo à paulada na casa onde viviam em Silves

Foi detido pela Polícia Judiciária de Portimão por homicídio e profanação de cadáver.

Por João Mira Godinho | 09:32

Um homem foi detido, pelo Departamento de Investigação Criminal de Portimão da PJ, pelo homicídio de José Nunes, de 57 anos, no passado dia 1 de setembro. O detido é João Carrilho, 58 anos, que partilhava uma pequena casa devoluta com a vítima, junto ao rio Arade, em Silves.



O homicídio aconteceu "no interior da própria habitação, que partilhavam, num cenário de indigência, alcoolismo crónico e conflitualidade", adiantou, este sábado, a PJ.



"O suspeito agrediu repetidamente a vítima na cabeça, com um pau, causando-lhe ferimentos contundentes que conduziram à morte", acrescenta. O corpo, com diversas marcas de agressão na cabeça, viria a ser encontrado junto a uma cisterna de água, próxima da casa, para onde terá sido arrastado pelo homicida.



Na altura, depois de o cadáver ser encontrado, João Carrilho foi ouvido pela Judiciária mas ficou em liberdade. Em declarações ao CM, garantiu que tinha saído de casa antes de José Nunes chegar. Agora, a PJ explica que, "contando com o determinante apoio do Laboratório de Polícia Científica, identificou e deteve" João Carrilho, pelo crime de homicídio e profanação de cadáver. Presente a primeiro interrogatório, ficou em prisão preventiva.



PORMENORES

Cinco buracos na cabeça

Ao que o CM apurou, José Nunes foi encontrado com cinco buracos na cabeça, causados pelas agressões com o pau.



Conhecido como Zé Prego

José Nunes era conhecido como Zé Prego. Costumava arrumar carros junto à igreja de Silves e chegava de madrugada a casa.



Tentou esconder corpo

O cadáver foi encontrado junto a uma cisterna, para onde João Carrilho o terá arrastado, com o objetivo de o esconder no interior. No entanto não "conseguiu completar tal ação", adianta a Polícia Judiciária.