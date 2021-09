Culpou uma mulher de 42 anos, Márcia, com quem terá tido uma relação extraconjugal terminada há meses. Quarta-feira à tarde cruzaram-se de carro e ele perseguiu-a. Matou-a com uma dezena de golpes de catana, alguns deles na cabeça, e foi detido pela Polícia Judiciária. O crime ocorreu em Lomba de São Pedro, concelho da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel.



Dependente de drogas, Nemésio, de 39 anos, trabalhador na lavoura, andaria paranoico. Dizia que encontrava junto ao carro e à casa artefactos que seriam usados em bruxarias contra ele. E que por causa disso andava a sofrer desgraças na sua vida.Culpou uma mulher de 42 anos, Márcia, com quem terá tido uma relação extraconjugal terminada há meses. Quarta-feira à tarde cruzaram-se de carro e ele perseguiu-a. Matou-a com uma dezena de golpes de catana, alguns deles na cabeça, e foi detido pela Polícia Judiciária. O crime ocorreu em Lomba de São Pedro, concelho da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel.





Segundo explicou ao CM fonte policial, o “relacionamento amoroso” até terá terminado por iniciativa dele. Ao que tudo indica, o consumo desenfreado de drogas deixou-o com danos psiquiátricos. A PJ não encontrou qualquer evidência que Márcia - que deixa marido e dois filhos - ou qualquer outra pessoa lhe tenham aplicado técnicas de bruxaria.

Quarta-feira ao final da tarde cruzou-se de carro com ela numa estrada em Lomba de São Pedro, quando a mulher iria ter com o marido e um dos filhos. Fez inversão de marcha à sua viatura e iniciou uma perseguição automóvel. A vítima ainda tentou fugir, mas o homem ultrapassou e atravessou o carro à frente do dela. Ele saiu imediatamente armado com uma catana e os primeiros golpes, na zona da cabeça, foram dados com a vítima ainda sentada ao volante. A mulher ainda se arrastou para a estrada, mas continuou a ser golpeada.





O crime teve testemunhas, que alertaram o socorro e a polícia. Apesar de assistida, a vítima morreu ainda no local.





pormenores

Fugiu e escondeu-se







O homicida fugiu do local e escondeu-se a alguns quilómetros, longe dos sítios que habitualmente frequentava. Foi detido ao início da noite pela PJ, que assinala o apoio da PSP.

Vingança



A PJ refere que o homem atuou “motivado por sentimentos de vingança” como reação à perceção de que estava a ser prejudicado pela suposta bruxaria.





Violência doméstica



Nemésio tinha antecedentes policiais ligados a droga e violência doméstica. Estava esta quinta-feira à noite a ser presente a juiz.