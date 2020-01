Mata cabeleireira à pancada para roubar ouro

O homem de 43 anos que foi detido pela PJ por suspeitas de ter matado uma cabeleireira, em Faro, cometeu o crime para roubar peças de ouro à vítima. O alegado homicida, apurou o CM, já cumpriu uma pena de prisão de 14 anos por tráfico de droga e tem ligações a uma familiar de Maria de Fátima Nascimento, de 68 anos, que foi encontrada morta no seu salão de cabeleireiro.

O crime ocorreu no dia 28 de novembro do ano passado. Maria de Fátima foi surpreendida pelo homem, que a queria assaltar e acabou por a agredir com extrema violência, num ataque que levou à morte da vítima. O suspeito tem problemas associados ao consumo de drogas e conhecia todas as rotinas da cabeleireira.

Maria de Fátima foi agredida com murros e pontapés e morreu na sequência de um traumatismo craniano. "Após a soma de várias peças, concluímos o que se terá passado naquele dia e que o detido foi o autor dos factos", explicou esta segunda-feira António Madureira, diretor da Polícia Judiciária de Faro.

O suspeito foi apresentado esta segunda-feira a um juiz, mas o interrogatório judicial foi suspenso devido à greve às horas extra dos funcionários dos tribunais. As medidas de coação a aplicar ao homem serão conhecidas esta terça-feira.