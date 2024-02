Bruno Pereira, conhecido nas redes sociais, onde tem milhares de seguidores, por ‘Tio Bubu’, estava em direto numa dessas plataformas da Internet quando, quarta-feira de manhã, foi abordado pela polícia após ter sido encontrado, nas escadas do prédio onde vive, em Setúbal, o cadáver do homem que ele engatara numa aplicação de encontros gay - que drogou com GHB, a droga da violação, provocando-lhe uma overdose fatal.









