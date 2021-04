Ver comentários

Roberto Alves foi morto violentamente com um martelo enquanto estava a consumir cocaína em casa de conhecidos, no bairro da Horta da Areia, na cidade de Faro, em junho do ano passado. Pouco antes do homicídio, o homem de 41 anos foi espancado e roubado pelos dois proprietários da habitação e um outro suspeito. Os três arguidos estão agora a ser julgados no Tribunal de Faro. A próxima sessão está marcada para o dia 9 de abril.