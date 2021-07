Mata durante discussão e lança fogo à mulher em Silves

Teresa Janeirinho, a mulher de 55 anos que foi encontrada parcialmente queimada numa autocaravana em São Bartolomeu de Messines, concelho de Silves, tinha marcas de agressões visíveis que terão sido causadas por um pau antes de lhe ter sido lançado fogo. Segundo o CM apurou, o marido, de 53 anos e já detido pela PJ, terá assumido a agressão às autoridades, que ocorreu durante uma discussão.A investigação das autoridades aponta, nesta fase inicial, para que Teresa Janeirinho tenha sido assassinada antes do início do incêndio, que foi extinto pelos bombeiros. Foi já na fase de rescaldo que os operacionais depararam com o cadáver da mulher.