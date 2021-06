Mata em atropelamento em Abrantes e sofre despiste ao fugir

Um homem, de 86 anos, morreu e a mulher, de 87, ficou gravemente ferida após terem sido atropelados por uma viatura conduzida por um homem que fugiu e acabou por sofrer um despiste, esta quinta-feira, na EN2, em Vale de Cortiças, Abrantes.O casal de idosos foi colhido a curta distância de casa. Do acidente resultaram dois feridos graves, o condutor do veículo, de 77 anos, e uma mulher, de 74, que o acompanhava. O primeiro alerta para os bombeiros, pelas 17h00, dava conta de um despiste com capotamento.Mas, ao chegarem ao local, aperceberam-se de que, momentos antes, o casal de idosos tinha sido atropelado.