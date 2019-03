Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mata empresário e ata corpo com braçadeiras

Nelson conta como matou e depois enterrou José Noronha. Crime ocorreu nas Caldas da Rainha.

Por Isabel Jordão | 01:30

O assassinato do empresário José Noronha, de 55 anos, nas Caldas da Rainha, em 2015, foi esta segunda-feira descrito ao pormenor no Tribunal de Leiria, por Nelson Paulino, que assumiu a autoria do crime e descreveu a intervenção da namorada, Patrícia Martins, 29 anos, e da irmã, Daniela Paulino, 34 anos, que estava grávida e namorava com a vítima.



Nelson Paulino, 27 anos, contou que discutiu com o empresário - por ele dar droga à irmã - e houve um confronto físico.



"Ele bateu com a cabeça num ferro da cama, caiu e já não se levantou", contou o arguido, que depois atou o corpo, usando nove braçadeiras plásticas nos punhos, oito nos tornozelos e duas no pescoço, envolveu a cabeça com fita adesiva, tapando o nariz e a boca, e ainda amarrou o corpo com uma corda de nylon. Depois, embrulhou-o num cobertor.



Com a ajuda da namorada, Nelson levou o corpo para a bagageira do carro, onde ficou uns dias, até o enterrar no jardim de uma moradia em Alfeizerão. Viveu nesta casa durante alguns meses com Patrícia Martins.



O crime ocorreu dentro da moradia, na presença da irmã, Daniela Paulino, que disse não se recordar do que aconteceu, por estar drogada: "Só tenho uns ‘flashes’ porque estava com a moca."



O crime foi descoberto um ano depois, pela PJ que deteve os três arguidos, que estão a ser julgados por homicídio e ocultação de cadáver.



Daniela está também acusada de falsificação de documento e falsidade de depoimento e Patrícia de posse de arma proibida.