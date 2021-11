Mata ‘ex’ com dois tiros e manda SMS à mãe: "Já fiz m..."

O Tribunal Judicial de Santarém começou a julgar o homem que assassinou a ex-companheira com dois tiros na cabeça, em Muge, no concelho de Salvaterra de Magos, tendo depois fugido com a filha da vítima, uma menor que na altura tinha apenas seis anos.O arguido, Pedro Teixeira, de 42 anos, foi acusado pelo Ministério Público e responde no julgamento por um crime de detenção de arma proibida e outro de homicídio qualificado pelo resultado da morte de Cláudia Gomes, então com 28 anos, que, segundo o processo a que o Correio da Manhã teve acesso, foi assassinada à queima-roupa, pelas costas e sem qualquer tipo de hipótese de defesa.